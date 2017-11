Apple, Netflix & Co.: Diese Aktien haben im November Potenzial

Das Jahr 2017 war von einer Reihe von turbulenten Ereignissen geprägt. Doch wirft man einen Blick auf die Börse, sieht man, dass es nicht nur Negatives zu berichten gibt. Die Geschäfte an den Börsen laufen zurzeit gut. Der DAX erreicht ein Rekordhoch nach dem anderen. Auch Aktien entwickeln sich insgesamt positiv. Ein guter Grund also, sich für eine Investition an der Börse zu entscheiden.

"Setting your portfolio up for year's end"

Findet auch der Börsenhändler und Unternehmer Stephen Guilfoyle. Mit seiner 30-jährigen Erfahrung an der NYSE und seinem unternehmerischen Know-How weiß er, wie man sich mit Aktien einen guten Lebensunterhalt verdienen kann. Der Wirtschaftsexperte, der aufgrund seines Engagements bei der U.S. Army gerne auch als "Sarge" bezeichnet wird, hat zuvor für Konzerne wie Stuart Frankel & Co., Meridian Equity Partners und Credit Suisse gearbeitet. Er glaubt, dass die Herbstzeit der perfekte Zeitpunkt sei, sich sein Portfolio zum Jahresende aufzubauen. Hier ein Überblick über die wichtigsten Marktsektoren:

Banken

Investitionen in Banken seien in diesem Jahr zu empfehlen. Viele Finanzinstitute hätten im dritten Quartal gute Erträge erwirtschaftet, so Guilfoyle. Steigende Zinsen und eine steile Zinsstrukturkurve seien ein weiterer Pluspunkt. Gute Aktien in diesem Sektor seien Citigroup und KeyCorp. Um seine Beteiligung im europäischen Finanzsektor zu stärken, hätte sich Guilfoyle außerdem MSCI Europe Financials ETF von iShares zugelegt. In seinem Portfolio finde sich aber auch ein SPDR S&P Bank ETF, um die Performance dieser Anlageklasse zu erhöhen.

FAANG + Tesla

Der Investoren-Experte würde aber auch in bekannte Aktien wie Amazon, Apple, Netflix und Google-Mutter Alphabet investieren (mit Facebook gemeinsames Akronym: FAANG). Seine Favoriten sind dabei Alphabet und Apple. Auch Netflix-Aktien stehen groß auf seiner Liste, die er inmitten eines Umsatzrückgangs des Unternehmens gekauft habe. In Bezug auf Tesla ist er der Auffassung, sich mit dem Verkauf der entsprechenden Aktien angemessene "Spesen" verdient zu haben.

Einzelhandel

Zu Guilfoyles Top-Favoriten im Bereich des Einzelhandel gehören Walmart und Kohl's. Der Ökonom findet es eindrucksvoll, wie gut sich Walmart in einem "gut durchdachten Kampf" gegen Amazon geschlagen habe. Dennoch setzt er gerne noch auf Kohl's. Zeitweise legte sich der Experte auch Target-Aktien zu, verkaufte sie aber nach kurzer Zeit wieder.

Technologie und Energie

Die Elektronik- und Technologiebranche gehört zu den beliebtesten Sektoren des Wirtschaftsexperten. Gründe hierfür seien der Aufwind von unter anderem Smartphones, Autonomem Fahren, Gaming und Blockchains. Als Top-Aktien erweisen sich in diesem Bereich Lam Research, Intel und Oracle. Auch Advanced Micro Devices und Seagate Technology würden sich seiner Meinung nach neben Activision Blizzard trotz einiger Krisen gut schlagen. In Bezug auf die Energiebranche empfiehlt Guilfoyle Aktien der Apache Corp. und Schlumberger. Kurz nachdem der Sturm Harvey über den Südstaaten der USA wehte, hätte der Experte außerdem mit Aktien wie Valero, Weyerhauser und Owens-Corning große Profite eingefahren.

So gilt es Guilfoyles Aktien-Tipps zur Jahresendrally im Auge zu behalten.



