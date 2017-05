Explosion in Werk von Automobilzulieferer Schaeffler

WüRZBURG (AFP)--In einem Werk des Automobilzulieferers Schaeffler im unterfränkischen Eltmann hat es am Montag eine Explosion gegeben. Durch die Detonation seien mehrere Menschen schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Unterfranken in Würzburg. Genaueres zum Ausmaß des Unglücks lasse sich noch nicht sagen.

Die Lage sei noch unübersichtlich, sagte die Sprecherin. Polizei und Feuerwehr seien vor Ort im Großeinsatz.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2017 06:25 ET (10:25 GMT)- - 06 25 AM EDT 05-15-17