Explosionen in Nähe von BVB-Mannschaftsbus - Ein Verletzter

Berlin (Reuters) - Mehrere Explosionen haben den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund kurz vor der Champions-League-Begegnung gegen den AS Monaco erschüttert.

Mindestens eine Person sei verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Fußballclub am Dienstagabend mit. Einem BBC-Bericht zufolge handelte es sich um den spanischen Verteidiger Marc Bartra. Nach Angaben der Dortmunder Polizei ereigneten sich insgesamt drei Detonationen in der Nähe des Busses. Die Scheiben des Fahrzeugs seien ganz oder teilweise geborsten. Um was es sich bei der Explosion genau gehandelt habe oder wo genau etwas explodiert sei, könne noch nicht gesagt werden. In und um das Stadion seien "starke Kräfte" der Polizei. Das Spiel wurde nach Angaben des BVB abgesagt. Es soll am Mittwoch nachgeholt werden.