Exporte, Konsum und Bau stützen deutsches BIP-Wachstum im 1. Quartal

Von Hans Bentzien

FRANKFURT/WIESBADEN (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist im ersten Quartal 2017 breit abgestützt gewesen, die stärksten Wachstumstreiber waren nach Abgaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) aber die Exporte, der private Konsum und der Bau. Wie Destatis in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent, womit das Ergebnis der ersten Veröffentlichung erwartungsgemäß ebenso bestätigt wurde wie die Jahreswachstumsrate von 1,7 Prozent.

Laut Destatis lieferten die Nettoexporte zum BIP-Anstieg von 0,6 Prozent einen Beitrag von 0,4 (Vorquartal: minus 0,2) Punkte, die Bauinvestitionen 0,2 (0,1) Punkte, der private Konsum 0,2 (0,19 Punkte und die Ausrüstungsinvestitionen 0,1 (0,0) Punkt. Außerdem trug der Staatskonsum mit 0,1 (0,1) Punkt positiv zum Wachstum bei. Gemindert wurde das Wachstum dagegen von den Lagerveränderungen, und zwar um 0,4 (plus 0,4) Punkte.

Laut Destatis stieg der private Konsum im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent, nachdem er im vierten Quartal um 0,2 Prozent zugelegt hatte. Der Staatskonsum erhöhte sich um 0,4 (Vorquartal: plus 0,3) Prozent. Die Bruttoanlageinvestitionen stiegen um 1,7 (0,4) Prozent, wobei sich die Ausrüstungsinvestitionen um 1,2 (minus 0,1) Prozent erhöhten und die Bauinvestitionen um 2,3 (0,8) Prozent. Die inländische Verwendung insgesamt stieg um 0,2 (0,7).

Die Exporte erhöhten sich um 1,3 (1,7) Prozent und die Importe um 0,4 (2,5) Prozent. Das BIP je Erwerbstätigenstunde erhöhte sich um 0,1 (0,2) Prozent.

Die Bruttowertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe lag um 4,1 (minus 0,1) über dem Niveau des Vorjahresquartal und die Bauproduktion um 4,0 (minus 0,5) Prozent. Die Produktion der Unternehmensdienstleister stieg mit einer Jahresrate von 3,8 (2,0) Prozent und die im Grundstücks- und Wohnungswesen um 1,1 (0,6) Prozent. Die Bruttowertschöpfung insgesamt nahm um 2,9 (1,4) Prozent zu.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2017 02:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 02 00 AM EDT 05-23-17