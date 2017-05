EZB-Direktor mahnt Einigung mit Griechenland im Schuldenstreit an

Frankfurt (Reuters) - EZB-Direktor Benoit Coeure dringt auf eine Einigung im Streit um Schuldenerleichterungen für Griechenland.

"Die Diskussionen gehen weiter, aber aus meiner Sicht ist es wichtig, dass eine Einigung auf dem Treffen der Euro-Gruppe am 15. Juni erzielt wird", sagte Coeure am Mittwoch in Frankfurt. Klarheit würde helfen, Vertrauen wieder herzustellen, dass die griechische Wirtschaft auf einen normalen und stabilen Pfad zurückkehren könne. Dies sei auch eine der Voraussetzungen dafür, dass griechische Bonds womöglich noch in das Anleihen-Kaufprogramm der EZB aufgenommen werden könnten.

Die Finanzminister der Euro-Länder konnten sich auf ihrer jüngsten Sitzung nicht auf die Freigabe der nächsten Hilfszahlung einigen. Für Streit sorgt, ob und in welcher Form die Geldgeber sich schon jetzt bereiterklären, den Staat bei seinem Schuldenberg zu entlasten. Dies fordert nicht nur Griechenland, sondern auch der Internationale Währungsfonds. Andernfalls will der IWF nicht in das laufende dritte Hilfsprogramm einsteigen, was aber Deutschland und die Euro-Länder für unerlässlich halten.