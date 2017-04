EZB: Knappes Drittel der Euro-Banknoten außerhalb des Euroraums

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Schätzung für den Umlauf von Euro-Banknoten außerhalb des Euroraums deutlich angehoben. Wie aus einem jetzt veröffentlichten Bericht hervorgeht, nimmt sie nun auf Basis einer neuen Schätzmethode an, dass sich Ende 2016 dort Banknoten für 341 Milliarden Euro befanden. Das wäre ein knappes Drittel des gesamten Banknotenumlaufs. Auf Grundlage ihrer alten Schätzmethode war die EZB auf 178 Milliarden gekommen.

Nach Aussage von Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele wurde in Deutschland mehr als die Hälfte der Euro-Banknoten, etwa 600 Milliarden Euro, gedruckt. "Die Deutsche Bundesbank geht davon aus, dass knapp 10 Prozent am Point of Sale genutzt werden, circa 20 Prozent werden im Inland gehortet, weitere 20 Prozent in anderen Euro-Ländern genutzt und gut 50 Prozent außerhalb des Euro-Raums gehalten", sagte Thiele auf Anfrage.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2017 09:49 ET (13:49 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 09 49 AM EDT 04-07-17