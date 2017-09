EZB/Nouy kündigt Leitfaden für Zulassung von FinTechs an

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäischen Zentralbank (EZB) will nach den Worten der Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Daniele Nouy, stärker bei der Zulassung von FinTechs mitreden. Bei der Konferenz "Banken im Umbruch" in Frankfurt sagte Nouy, die Digitalisierung führe zu einer Zerlegung der Wertschöpfungskette im Bankwesen. Unternehmen deckten nicht mehr das gesamte Spektrum des traditionellen Bankgeschäfts ab, die technischen und finanziellen Hürden für den Markteintritt lägen damit niedriger als früher.

"Regulierungs- und Aufsichtsbehörden müssen natürlich auf diese Veränderungen reagieren. So arbeiten wir bei der EZB beispielsweise an einem Leitfaden für Zulassungen, der auch Fintechs umfasst", sagte Nouy. Dieser Leitfaden werde in Kürze im Rahmen einer öffentlichen Konsultation veröffentlicht.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2017 04:18 ET (08:18 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 04 18 AM EDT 09-06-17