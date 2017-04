EZB-Ratsmitglied Nowotny: Wenn nötig ELA-Mittel für französische Banken

WASHINGTON/WIEN/PARIS (dpa-AFX) - Im absoluten Krisenfall können die nationalen Notenbanken im Euroraum Geschäftsbanken Notkredite gewähren - sogenannte ELA-Kreditlinien ("Emergency Liquidity Assistance"). Falls erforderlich, könnten solche Notdarlehen an französische Banken fließen, sollte dies widererwarten nach der morgigen ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl notwendig werden.

Das sagte Nationalbank-Gouverneur und EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny am Samstag in Washington am Rande der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank laut einem Reuters-Bericht. Dass ein solcher Schritt notwendig wird, damit rechnet Nowotny keineswegs: "Wir erwarten keine solchen Sonderbewegungen."/phs/hf/APA/fbr