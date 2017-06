EZB senkt Inflationsprognosen - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag niedrigere Prognosen für die Inflationsentwicklung im Euroraum veröffentlichen. Wie Bloomberg unter Berufung auf "Offizielle aus dem Euroraum" berichtet, sollen die Prognosen über den gesamten Horizont sinken. Im März hatte die EZB für die Jahre 2017 bis 2019 Inflationsraten von 1,7, 1,6 und 1,7 Prozent prognostiziert. Die neuen Prognosen werden laut Bloomberg bei rund 1,5 Prozent liegen.

EZB-Präsident Mario Draghi wird die Prognosen, an deren Entstehung auch die nationalen Zentralbanken des Euroraums beteiligt waren, in seiner gegen 14.30 Uhr beginnenden Pressekonferenz vorstellen. Laut Bloomberg wird die EZB zudem leicht höhere Wachstumsprognosen veröffentlichen.

June 07, 2017

