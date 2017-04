EZB/Weidmann: Hätte mir weniger expansive Geldpolitik vorstellen können

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann , hat die Diskussion über einen Einstieg in eine weniger expansive Geldpolitik als "legitim" bezeichnet und vor zunehmenden negativen Auswirkungen der ultraniedrigen Zinsen gewarnt. "Die Notenbank muss achtgeben, dass ihre Politik nicht am Ende mehr Schaden anrichtet als Nutzen", warnte Weidmann in einer Rede beim Deutschen Bankentag in Berlin.

Angesichts der Aussicht auf eine fortschreitende, durchaus robuste wirtschaftliche Erholung im Euroraum und eines zunehmenden Preisdrucks sei "die Diskussion legitim, wann denn der EZB-Rat die geldpolitische Normalisierung in den Blick nehmen sollte und wie er im Vorfeld seine Kommunikation entsprechend anpassen könnte".

In dieser Gemengelage bestehe zwar Einigkeit im EZB-Rat, dass eine expansive Ausrichtung der Geldpolitik derzeit durchaus angemessen sei. "Über den richtigen Grad der geldpolitischen Expansion kann man aber freilich unterschiedlicher Auffassungen sein", betonte der Bundesbank-Präsident aber, der selbst Mitglied im EZB-Rat ist. "Es geht bei dieser Diskussion ja auch nicht darum, eine geldpolitische Vollbremsung zu vollziehen, sondern es geht um die Frage, ob man das Gaspedal immer weiter durchdrücken sollte."

Prognosen sehen Inflation mittelfristig im Zielbereich Weidmann warnte, die Geldpolitik dürfe "auf keinen Fall zum Gefangenen der Finanzpolitik" werden und aus Rücksicht auf mögliche Folgen für die Zinslast einiger Mitgliedstaaten oder die Tragfähigkeit ihrer Staatsfinanzen den Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik aufschieben, wenn er aus Sicht der Preisstabilität geboten wäre.

"So hat auch mein EZB-Ratskollege Benoit Coeure dieser Tage darauf hingewiesen, dass sich die Regierungen auf höhere Zinsen vorbereiten sollen, und hat damit einen aus meiner Sicht ganz wesentlichen Punkt angesprochen", betonte Weidmann. Mittelfristig zeigten die Prognosen "eine Rückkehr der Inflationsrate in den Zielbereich von unter, aber nahe 2 Prozent an". Mit dem Wirtschaftsaufschwung und weniger Arbeitslosigkeit im Euroraum dürften auch die Löhne und damit der binnenwirtschaftliche Preisdruck wieder zunehmen, erklärte er.

Die historisch niedrigen Zinsen belasteten zusammen mit einer flachen Zinsstruktur die Ertragslage der Banken nachhaltig. Besonders betroffen seien dabei die Banken, bei denen der Zinsüberschuss den Hauptteil des Ertrages ausmache. "Je länger die Niedrigzinsphase anhält, desto größer dürfte die Belastung werden", warnte er. Das hätten Umfragen der Bundesbank gezeigt. "Insofern ist es auch nachvollziehbar, dass die Rufe nach einer weniger expansiven Geldpolitik gerade auch aus dem Bankensektor lauter werden." Eine andauernde Niedrigzinspolitik sei auch mit wachsenden Risiken für die Finanzstabilität verbunden.

