FarmFacts und AGCO kündigen neues Wayline Converter Tool für eine verbesserte Portabilität von Daten bei automatischer Lenkung an

FarmFacts, ein Unternehmen der BayWa, und die AGCOCorporation (NYSE:AGCO), ein weltweit führender Hersteller und Vertriebshändler für landwirtschaftliche Geräte, haben heute ein neues, webbasiertes Tool angekündigt, mit dem Landwirte geographische Informationen verschiedener Hersteller auf einfache Weise innerhalb eines einzigen Maschinenterminals austauschen und anzeigen können.

Mit dem NEXT Farming Wayline Converter – unterstützt von Fuse® ("powered by Fuse®”) können Landwirte Daten wie gerade Weglinien und Feldergrenzen schnell vom Lenksystem einer Marke für das System einer anderen Marke umwandeln. So können die Landwirte bei der Nutzung von Lenk-Tools unterschiedlicher Marken Zeit und Aufwand sparen. Bei seiner Markteinführung soll das Tool vor allem die Nutzung von Daten für automatische Lenktechnologien erleichtern.

FarmFacts und AGCO haben bei der Entwicklung des Tools zusammengearbeitet, das ab diesem Frühjahr zunächst exklusiv an Kunden von FarmFacts und AGCO vertrieben wird. Für weitere Markenanbieter wird es potenziell in der Zukunft verfügbar sein. Die Kunden können so verfügbare Geodateninformationen von unterstützten Markenlenksystemen konvertieren und diese in AGCOs automatischen Lenksystemen Auto-Guide™, Auto-Guide 3000 und VarioGuide nutzen. Diese neuen Lenksysteme erlauben es Kunden, sich entweder für die Nutzung eines NovAtel- oder eines Trimble-Receivers zu entscheiden.

Im Rahmen von Fuse und seinem offenen Ansatz zur Präzisionslandwirtschaft konzentriert sich AGCO auf die Unterstützung seiner Kunden bei der Optimierung ihrer landwirtschaftlichen Betriebe durch nahtlose Technologieintegration und Konnektivität. Im Mittelpunkt dieser Strategie steht das einzigartige Partnerschaftsmodell von AGCO. Das Unternehmen schließt sich mit anderen bewährten Anbietern aus der Agrarindustrie zusammen und ermöglicht die Vernetzung über Tools wie dem NEXT Farming Wayline Converter – unterstützt von Fuse ("powered by Fuse”). Der Zugriff auf das Tool erfolgt über die Fuse-Website unter www.agcotechnologies.com/wayline.

Weitere Informationen über das Angebot von AGCO für die Präzisionslandwirtschaft und das Partnerschaftsmodell des Unternehmens finden Sie unter www.AGCOcorp.com/Fuse.

Fuse ist ein eingetragenes Warenzeichen von AGCO. Auto-Guide ist ein Warenzeichen der Caterpillar Inc. und wird unter Lizenz von AGCO genutzt. FarmFacts, BayWa, Trimble und NovAtel sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Über AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) ist ein Branchenführer auf dem Gebiet der Entwicklung, Herstellung und des Vertriebs agrarwirtschaftlicher Lösungen und unterstützt eine produktivere Landwirtschaft mit einem breiten Angebot an Geräten und entsprechenden Dienstleistungen. AGCO -Produkte werden unter fünf Kernmarken verkauft: Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® und Valtra®, unterstützt durch Fuse® Präzisionstechnologien und landwirtschaftliche Optimierungsdienste. Sie werden weltweit über rund 3.000 unabhängige Händler und Vertriebsorganisationen in mehr als 140 Ländern vertrieben. Der Hauptsitz des 1990 gegründeten Unternehmens AGCO befindet sich in Duluth im US-Bundesstaat Georgia. 2015 belief sich der Nettoumsatz von AGCO auf 7,5 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.AGCOcorp.com. Für Unternehmensnachrichten, Information und Events, folgen Sie uns auf Twitter: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter folgen Sie bitte dem Hashtag #AGCOIR.

