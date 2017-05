FDA gewährt Bayer-Krebspräparat Copanlisib vorrangige Prüfung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Gesundheitsbehörde FDA prüft eine Zulassung des Bayer-Entwicklungskandidat Copanlisib zur Krebstherapie vorrangig. Geprüft werde die Substanz zur Behandlung bei rezidivierten oder refraktären follikulären Lymphomen (FL), teilte die Bayer AG mit. Copanlisib habe von der FDA den "Fast-Track"- sowie "Orphan-Drug"-Status für die Indikation Follikuläres Lymphom erhalten.

Basis der vorrangigen Prüfung sind die Daten einer klinischen Studie der Phase II, in der Copanlisib bei Patienten mit follikulärem Lymphom eine objektive Ansprechrate des Tumors von 59 Prozent erzielte und dabei ein gut zu handhabendes Nebenwirkungsprofil zeigte.

Der "Fast Track"-Status soll die Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung schwerer Erkrankungen mit hohem ungedeckten medizinischen Bedarf erleichtern und die Prüfung durch die FDA beschleunigen. "Orphan-Drug"-Status erhalten Medikamente die für die Therapie seltener Krankheiten vorgesehen sind.

