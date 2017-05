FDP beschließt ihr Programm für die Bundestagswahl

BERLIN (AFP)--Die FDP hat zum Abschluss ihres dreitägigen Bundesparteitags in Berlin am Sonntag das Programm der Liberalen für die Bundestagwahl beschlossen. Darin setzt die FDP besonders auf die Themen Bildung und Digitalisierung . Der Titel des Programms lautet "Schauen wir nicht länger zu" - die FDP will bei der Wahl im September den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen. Die Liberalen entwerfen darin nach den Worten von Parteichef Christian Lindner eine "Agenda 2030" für "die ungeduldige Mitte" der Gesellschaft. Die FDP will durch Investitionen in Ausstattung und Lehrpersonal den Schülern in Deutschland die "weltbeste Bildung" bieten und die Digitalisierung durch den Ausbau des Glasfasernetzes für schnelles Internet vorantreiben. Dafür wollen die Liberalen ein neues Digitalministerium aufbauen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 01, 2017 04:01 ET (08:01 GMT)- - 04 01 AM EDT 05-01-17