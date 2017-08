FDP-Chef Lindner hält Jamaika-Koalition für unwahrscheinlich

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat sich zurückhaltend zu den Aussichten für eine "Jamaika"-Koalition aus Union, FDP und Grünen nach der Bundestagswahl gezeigt.

"Wir sind selbstverständlich bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn Gutes für das Land erreicht werden kann", sagte Lindner der Schwäbischen Zeitung. "Jamaika halte ich aber für unwahrscheinlich wegen der Positionen der Grünen." Etwa bei der Zuwanderungspolitik hätten sich diese seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt.

Die FDP wolle den Menschen "die bürokratischen Fesseln" abnehmen und ihnen das wirtschaftliche Vorankommen erleichtern und halte Bildung und den Glasfaserausbau für Schlüsselthemen. "Wenn es möglich ist, das in einer Koalition zu verankern, sind wir bereit, Verantwortung zu übernehmen", betonte der FDP-Chef.

Nach einer Umfrage aus der laufenden Woche verfestigt sich die Erwartung einer Unions-geführten Regierung mit der SPD oder der FDP und den Grünen. Eine Große Koalition aus Union und SPD hätte 61 Prozent und ein Jamaika-Bündnis 51,5 Prozent, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend.

