FDP fordert "Trendwende" bei Flüchtlingspolitik

Berlin (Reuters) - Die FDP fordert als Vorraussetzung für ihre Koalitions-Beteiligung nach der Bundestagswahl einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik.

Notwendig sei eine "Trendwende", sagte Parteichef Christian Lindner am Montag in Berlin bei der Vorstellung eines Konzepts für eine liberale Asyl-, Flüchtlings- und Einwanderungsstrategie. Deutschland brauche einen Wechsel von der ungeordneten, chaotischen Migration zu einer geordneten Zuwanderungsstrategie.

Die FDP fordert eine konsequente Unterscheidung: Politisch Verfolgte im Sinne des Grundgesetzes und der Genfer Flüchtlingskonvention sollen wie bisher Asyl erhalten. Für Kriegsflüchtlinge will die FDP einen eigenen Rechtsstatus einführen - den vorübergehenden humanitären Schutz. Mit Ende des Krieges sollen sie in ihr Heimatland zurückkehren.

Potentielle dauerhafte Einwanderer als dritte Gruppe soll sich Deutschland selbst aussuchen können. Dazu solle zum einen die Blue Card reformiert werden, erläuterte der nordrhein-westfälische Minister für Kinder, Familie und Flüchtlinge, Joachim Stamp. Wer einen Arbeitsvertrag mit einem branchenüblichen Einstiegsgehalt in einem qualifizierten Beruf abschließe, solle eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Darüber hinaus plädiert die FDP für eine neue "Chancenkarte": "Um geeignete Fachkräfte und Spezialisten zu gewinnen, wird für eine jährlich festzulegende Anzahl qualifizierter Einwanderer nach einem Punktesystem mit klaren Kriterien wie Alter, Sprache, berufliche Qualifikation und Bedarf des Arbeitsmarktes eine begrenzte Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr gewährt", heißt es in dem Papier. In dieser Zeit sollen sich die Personen in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt bewerben.