FDP fordert vollständige Privatisierung der Deutschen Post

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP fordert den Bund auf, zügig seine milliardenschweren Anteile an der Deutschen Post AG zu verkaufen. Der Erlös von schätzungsweise acht Milliarden Euro solle unmittelbar in den Glasfaserausbau für ein schnelles Internet auch auf dem Land investiert werden, schrieb Parteichef Christian Lindner in einem Gastbeitrag für den "Focus". "Diesen Schub benötigen wir sofort." Deutschlands Achillesferse sei ein zu langsames Internet, zumindest in weiten Teilen des Landes.

Aktuell hält die Staatsbank KfW noch 21 Prozent an der Post AG. Die Post hat rund 29 000 Filialen und Verkaufspunkte und stellt an jedem Werktag 64 Millionen Briefe zu./toz/DP/fbr