FDP-Fraktion wählt Parteichef Lindner zum Vorsitzenden

Berlin (Reuters) - Die FDP-Bundestagsfraktion hat Parteichef Christian Lindner einstimmig zu ihrem Vorsitzenden gewählt.

Der 38-Jährige erhielt am Montag nach Angaben von Fraktions-Geschäftsführer Marco Buschmann die Stimmen von allen 79 anwesenden Abgeordneten. Lindner war bei der Wahl als Spitzenkandidat angetreten. In den vergangenen Jahren hat er die Partei neu ausgerichtet und aus ihrer bislang schwersten Krise heraus- und nach vierjähriger Abstinenz mit 10,7 Prozent der Stimmen in den Bundestag zurückgeführt. Der Fraktion gehören 80 Parlamentarier an.

Lindner ist seit Dezember 2013 Bundesvorsitzender, Ende April war er mit 91 Prozent im Amt bestätigt worden. Seit 2012 ist er zudem Vorsitzender der Landtagsfraktion in Nordhein-Westfalen. Dieses Amt gibt er ebenso wie sein Landtagsmandat auf. Lindner hatte die Rückkehr der FDP in den Bundestag zu seiner persönlichen Mission gemacht und sein politisches Schicksal damit verknüpft.

Lindner war bereits von 2009 bis 2012 Mitglied des Bundestages. Von 2009 bis zu seinem Rückritt im Jahr 2011 war er zudem Generalsekretär der Bundespartei.

Mit dem Partei- und Fraktionsvorsitz hat Lindner eine mächtige Doppelfunktion inne und wäre im Falle einer Regierungsbeteiligung nicht in die Kabinettsdisziplin eingebunden. Allerdings ist mit seiner Wahl nicht ausgeschlossen, dass Lindner später doch noch in eine Regierung eintritt und den Fraktionsvorsitz wieder abgibt.