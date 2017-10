FDP kritisiert Größe der Verhandlungsteams von Union und Grünen

Berlin (Reuters) - Die FDP hat die Größe der Verhandlungsteams von Union und Grünen für die kommende Woche anstehenden Koalitions-Sondierungen kritisiert.

"Ich halte es für einen Kardinalfehler, in den Verhandlungsrunden in Kompaniestärke anzutreten", sagte der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Kubicki am Mittwoch dem Magazin "Focus". Dies sei "nicht vertrauensbildend und keine Grundlage für gute und vertrauliche Verhandlungen".

Kubicki, der in Schleswig-Holstein im Frühjahr eine Jamaika-Koalition mitverhandelt hat, sagte, nötig seien Sondierungsgespräche im kleinen Kreis. "Sonst wird es schwer, eine vernünftigte Grundlage zu finden." CDU und CSU wollen in die Gespräche insgesamt 28 Politiker entsenden, die Grünen 14.

Ein Sprecher der Bundes-FDP sagte, die FDP halte dies nicht für klug. Ihr schwebten Delegationen mit einer Handvoll oder einem halben Dutzend Unterhändler vor. Die Liberalen wollen ihr Verhandlungsteam spätestens bei den Gremiensitzungen am Montag festlegen. Als gesetzt gilt aber, dass Parteichef Christian Lindner, sein Stellvertreter Kubicki und Generalsekretärin Nicola Beer dazugehören werden.