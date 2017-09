FDP-Vize Kubicki - Regierungsbeteiligung kein Selbstzweck

Berlin (Reuters) - Die FDP wird nach den Worten von Vizechef Wolfgang Kubicki keine Koalition um jeden Preis eingehen.

"Regierungsbeteiligung ist kein Selbstzweck", sagte Kubicki am Sonntag zur Eröffnung des Sonderparteitags der FDP in Berlin. Vielmehr mache sie nur Sinn, wenn eine "neue Tendenz" in der Politik in Deutschland zu erreichen sei. Daher müsse die FDP notfalls eher auf die Beteiligung verzichten als sich angreifbar zu machen und zum Spielball für andere Interessen zu werden.

Kubicki rief für die Tage bis zur Wahl zum energischen Kampf um Platz Drei auf. Hier gelte es vor allem, den Einfluss der rechtspopulistischen AfD klein zu halten. Er wolle nicht, dass sich Kindern und Enkel schämen müssten für ein Deutschland, dass von der AfD repräsentiert werde.