Fedex senkt Ausblick wegen Cyberangriff

MEMPHIS (dpa-AFX) - Der US-Logistikkonzern FedEx leidet weiter an den Folgen der Übernahme seines niederländischen Rivalen TNT Express. Man habe den Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 wegen der Folgen einer Cyberattacke bei TNT Express gesenkt, teilte Fedex am Dienstag nach Handelsschluss an der Wall Street mit. Auch der Hurrikan Harvey habe sich negativ auf die Geschäfte ausgewirkt.

Es werde im laufenden Geschäftsjahr, das im Mai endet, mit einem Gewinn je Aktie zwischen 12,00 und 12,80 US-Dollar gerechnet. Zuvor war man noch von 14 Dollar ausgegangen. Die Prognose blieb hinter den Erwartungen von Analysten zurück.

Auch der Umsatz fiel im ersten Quartal mit 15,3 Milliarden Dollar etwas geringer aus als prognostiziert. Anleger reagierten enttäuscht. Im nachbörslichen Handel fiel der Kurs der Fedex-Aktie in einer ersten Reaktion um rund 2,2 Prozent./tos

Der bereinigte operative Gewinn legte um knapp 5 Prozent auf 1,58 Milliarden US-Dollar zu, wie das Unternehmen a

*FEDEX 1Q ADJ EPS $2.51, EST. $3

*FEDEX 1Q REV. $15.3B