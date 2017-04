FEIERTAGSÜBERBLICK/Karfreitag, 14. April 2017

Lufthansa will vorerst nicht gegen Fraport-Gebührenordnung klagen

Die Deutsche Lufthansa will vorerst nicht gegen die neue Gebührenordnung am Flughafen Frankfurt klagen. Der Flughafenbetreiber Fraport hatte der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair, deren Maschinen seit März am Rhein-Mainz-Drehkreuz starten und landen, als neuem Kunden erheblich günstigere Tarife gewährt. Diesen Schritt hatte das Lufthansa-Management scharf kritisiert und gedroht, vor Gericht zu ziehen. Doch davon wolle die Lufthansa nun absehen, sagte Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister der Frankfurter Rundschau (FR).

Abbott und Alere setzen Fusion zu geringerem Preis fort

Der Pharmakonzern Abbott und das auf Diagnostik-Tests spezialisierte Unternehmen Alere bringen ihre umstrittene Fusion voran. Allerdings zahlt Abbott Laboratories, die versucht hatte, sich von dem Deal zurückziehen, nun einen deutlich niedrigeren Preis. Dieser liegt bei 51 US-Dollar je Alere-Aktie. Die ursprüngliche Offerte lag bei 56 Dollar. Damit verringert sich der Wert der Transaktion auf 4,44 Milliarden von fast 5 Milliarden Dollar.

Credit Suisse senkt Managerboni um 40 Prozent

Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat auf Kritik ihrer Aktionäre an den hohen Bonuszahlungen für Führungskräfte reagiert. CEO Tidjane Thiam und andere hochrangige Manager haben vorgeschlagen, ihre Boni um 40 Prozent zu kürzen und die Gehälter der Vorstände einzufrieren.

GM will in neuem Werk für fahrerlose Autos 1.100 Jobs schaffen

General Motors hat den Bau eines Entwicklungszentrums für autonome Fahrzeuge in San Francisco angekündigt. 14 Millionen US-Dollar will der Autobauer in das Projekt investieren, das letztlich 1.100 neue Mitarbeiter beschäftigen soll. GM weitet seine Präsenz im Silicon Valley aus, um mit anderen Herstellern im Wettrennen um das selbstfahrende Auto stärker zu konkurrieren.

Marktforscher sieht Aldi und Lidl 2022 gleichauf

Die beiden Discounter Aldi und Lidl dürften laut einer Studie in fünf Jahren beim Umsatz gleichauf liegen. Nach Prognosen des Marktforschers Planet Retail sollten die beiden Handelsketten im Jahr 2022 auf einen Bruttoumsatz von jeweils rund 105 Milliarden Euro kommen, berichtet die Wirtschaftswoche. Bis dahin werde Aldi den Lebensmittel-Discountmarkt noch dominieren und Wettbewerber Lidl auf Abstand halten.

Ex-Bild-Chef Kai Diekmann wird Berater von Uber

Der ehemalige Bild-Herausgeber Kai Diekmann wird laut einem Magazinbericht Berater des amerikanischen Fahrdienstvermittlers Uber. Als Mitglied im "Public policy advisory board" soll er Sparringspartner und Ratgeber in politischen Fragen sein, wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet.

China sieht Gefahr jederzeit losbrechenden Konflikts mit Nordkorea

Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Nordkorea und den USA hat China eindringlich davor gewarnt, dass ein Konflikt jederzeit losbrechen könne. "Die Spannungen zwischen den USA und Südkorea auf der einen Seite und Nordkorea auf der anderen Seite haben zuletzt zugenommen, und man hat das Gefühl, dass nun jederzeit ein Konflikt losbrechen kann", sagte der chinesische Außenminister Wang Yi.

USA prüfen "militärische Optionen" als Reaktion auf Atomwaffentest Nordkoreas

In Erwartung eines neuen nordkoreanischen Atomwaffentests prüfen die USA eine mögliche militärische Reaktion. "Militärische Optionen" würden bereits geprüft, sagte ein außenpolitischer Berater des Weißen Hauses. Es stelle sich nicht die Frage, "ob" Nordkorea erneut eine Rakete testen werden, sondern "wann".

US-Bombe tötet mindestens 36 IS-Kämpfer

Beim Abwurf der größten nicht-atomaren Bombe des US-Militärs in Afghanistan sind nach Behördenangaben mindestens 36 Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) getötet worden. Wie das afghanische Verteidigungsministerium mitteilte, wurden bei dem Angriff im Osten des Landes "strategische" Verstecke der Islamisten sowie ein tief unter der Erde gelegener Tunnelkomplex zerstört.

IS-Miliz bestreitet Todesopfer in eigenen Reihen durch US-Bombe

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat Todesopfer in den eigenen Reihen durch den Abwurf der größten nicht-atomaren Bombe des US-Militärs in Afghanistan bestritten. Es habe weder Verletzte noch Tote gegeben, teilte die IS-nahe Propaganda-Agentur Amaq in sozialen Netzwerken mit.

Frankreich beantragt weiteres Mal Aufhebung von Le Pens Immunität - Kreise

Die französische Justiz hat in einer zweiten Sache die Aufhebung der Immunität der rechtsextremen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen durch das EU-Parlament beantragt. Wie aus Justizquellen verlautete, wurde der Antrag bereits Ende März gestellt. Dabei geht es um eine mögliche Scheinbeschäftigung im EU-Parlament, die Le Pen vorgeworfen wird.

CIA-Chef Pompeo nennt Wikileaks "feindlichen Geheimdienst"

Der neue CIA-Chef Mike Pompeo hat die Enthüllungsplattform Wikileaks als "feindlichen Geheimdienst" bezeichnet. "Es wird Zeit Wikileaks als das zu bezeichnen, was es ist - ein nichtstaatlicher feindlicher Geheimdienst, der oft von staatlichen Akteuren wie Russland angetrieben wird", sagte Pompeo in seinen ersten öffentlichen Äußerungen seit seinem Amtsantritt im Februar. Wikileaks ermuntere seine Anhänger dazu, bei der CIA zu arbeiten, um an Geheimdienstinformationen zu gelangen.

BoJ prüft Senkung der Inflationserwartung für 2018 - Kreise

Die japanische Notenbank könnte laut Kreisen ihre Inflationserwartung für dieses Jahr senken. Eine solche Entscheidung dürfte die Erwartungen weiter dämpfen, dass die Bank of Japan (BoJ) ihre ultralockere Geldpolitik im Laufe des Jahres zurückfahren wird.

Erdogan schließt Auslieferung von Yücel in seiner Amtszeit aus

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine Auslieferung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel in seiner Amtszeit ausgeschlossen. Da Deutschland die Auslieferung gesuchter türkischer Staatsbürger verweigere, werde die Türkei Deutsche, die in "unsere Hände fallen", ebenfalls nicht ausliefern, sagte Erdogan am Donnerstagabend in einem Interview mit dem Sender TGRT.

Türkische Polizei verhindert möglichen Anschlag an Referendum - Medien

Die türkische Polizei hat Medienberichten zufolge fünf mutmaßliche Anhänger der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) festgenommen, die einen großen Anschlag zum Referendum am Sonntag geplant haben sollen. Die fünf Verdächtigen wurden in drei Vierteln Istanbuls festgenommen, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.

Irans Präsident Ruhani verkündet erneute Kandidatur

Gut einen Monat vor der Präsidentenwahl im Iran hat Amtsinhaber Hassan Ruhani seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit verkündet. Der moderate Politiker ließ sich im Innenministerium für die Präsidentenwahl am 19. Mai registrieren, wie das Staatsfernsehen zeigte. Der Kampf um seine Wiederwahl dürfte für den 68-jährigen Kleriker schwieriger werden als lange erwartet, da viele Iraner enttäuscht sind über die schleppende Erholung der Wirtschaft.

Russischer Staatssender boykottiert wegen Streits mit Ukraine den ESC

Wegen des von der Ukraine verhängten Einreiseverbots für die russische Kandidatin des Eurovision Song Contest (ESC) hat ein russischer Staatssender die Übertragung der Veranstaltung abgesagt. Der Sender Perwij (Channel One) halte eine Übertragung in der jetzigen Situation nicht für möglich, sagte eine Moderatorin am Donnerstag während der Nachrichtensendung.

