FEIERTAGSÜBERBLICK/Ostermontag, 17. April

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Erdogan zum Sieger des Referendums in der Türkei erklärt

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den umstrittenen Volksentscheid über die Stärkung seiner Macht laut Wahlkommission knapp für sich entschieden. Diese bestätigte den Sieg des Ja-Lagers. Das Endergebnis werde binnen elf Tagen vorliegen. Nach Auszählung von 99,45 Prozent der Stimmen stimmten 51,4 Prozent der Wähler mit Ja, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.

Türkische Opposition fordert Annullierung von Referendum

Ein türkischer Oppositionsvertreter hat die Annullierung des Referendums am Sonntag gefordert. "Es gibt nur eine Entscheidung, um im Rahmen des Gesetzes die Situation zu entspannen - die Hohe Wahlkommission sollte die Abstimmung annullieren", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Republikanischen Volkspartei (CHP), Bülent Tezcan, laut der Nachrichtenagentur Dogan.

TV: Türkische Regierung will Ausnahmezustand verlängern

Die türkische Regierung will laut Medienberichten den Ausnahmezustand erneut verlängern. Die Sender CNN Türk und NTV meldeten, der nach dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli verhängte Notstand solle nach dem Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems am Sonntag abermals um drei Monate verlängert werden. Vize-Ministerpräsident Nurettin Canikli bestätigte, dass die Frage bei einer Sitzung des Sicherheitsrats am Abend diskutiert werde.

Merkel erwartet von Erdogan nach Referendum Dialogbereitschaft

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den türkischen Präsidenten Erdogan aufgefordert, nach seinem Sieg beim Verfassungsreferendum auf seine politischen Gegner zuzugehen. Angesichts der tiefen Spaltung der türkischen Gesellschaft erwarte die Bundesregierung, dass die türkische Regierung "einen respektvollen Dialog mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften des Landes sucht".

Gabriel hält EU-Beitritt der Türkei weiter für möglich - Zeitung

Trotz des Verfassungs-Referendums schließt Bundesaußenminister Sigmar Gabriel einen EU-Beitritt der Türkei weiter nicht aus. "Die Türkei hat es in der Hand", so Gabriel zur Bild-Zeitung. "Entscheidungen stehen doch für längere Zeit noch gar nicht an, jetzt ginge ein Beitritt ohnehin nicht", so der Minister weiter. "Die Türkei sollte sich nicht noch weiter von Europa entfernen, schon im eigenen Interesse". Die Einführung der Todesstrafe wäre aber "gleichbedeutend mit dem Ende des Traums von Europa".

Internationale Beobachter äußern scharfe Kritik an Referendum in der Türkei

Nach dem Referendum in der Türkei hat die internationale Wahlbeobachtermission scharfe Kritik an der Organisation der Abstimmung geäußert. Befürworter und Gegner des Präsidialsystems hätten nicht die "gleichen Möglichkeiten" gehabt, kritisierte Cezar Florin Preda von der Wahlbeobachtermission des Europarats und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE).

Paris: Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei wäre "Bruch" mit Europa

Die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei würde laut einer Erklärung des französischen Präsidialamtes einen "Bruch" mit den europäischen "Werten" bedeuten. Wenn der türkische Präsident Erdogan wie angekündigt über die Wiedereinführung der Todesstrafe eine Volksabstimmung abhalte, so wende er sich damit von den im Europarat eingegangenen Verpflichtungen ab, heißt es in einer Erklärung des Präsidialamtes in Paris.

EVP-Fraktionschef fordert nach Referendum Neustart in den Beziehungen zur Türkei

Nach dem Referendum in der Türkei hat der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, einen Neustart in den Beziehungen zu Ankara gefordert. "Wir müssen die Situation neu bewerten und Konsequenzen ziehen", erklärte Weber. Nötig sei ein "neuer Ansatz einer Partnerschaft zwischen befreundeten Nachbarn".

EU rät Türkei zu "nationalem Konsens" bei Umsetzung von Verfassungsreform

Nach dem Verfassungsreferendum in der Türkei hat die Europäische Union die Regierung in Ankara zur Mäßigung aufgefordert. Die Regierung müsse bei der Umsetzung der Verfassungsänderungen "den breitestmöglichen nationalen Konsens" anstreben, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini und EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn.

US-Vizepräsident Pence warnt Nordkorea vor weiteren Provokationen

US-Vizepräsident Mike Pence hat Nordkorea nach seinem Raketentest vor neuen Provokationen gewarnt. Die Führung in Pjöngjang solle die "Entschlossenheit" von Präsident Donald Trump und die Stärke des US-Militärs besser "nicht auf die Probe stellen", sagte Pence bei einem Besuch in Seoul. Washington hoffe zwar darauf, Nordkorea "mit friedlichen Mitteln" von seinem Atomwaffenprogramm abzubringen. Es lägen aber "alle Optionen auf dem Tisch".

Südkoreas Ex-Präsidentin formell wegen Bestechlichkeit angeklagt

Südkoreas Ex-Präsidentin Park Geun Hye ist offiziell angeklagt worden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde formell Anklage erhoben - unter anderem wegen Bestechlichkeit, Nötigung, Amtsmissbrauchs und der Verletzung von Staatsgeheimnissen.

New Yorker Konjunkturindex geht im April kräftig zurück

Die Industrie im Großraum New York hat im April deutlicher an Dynamik verloren. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts verringerte sich auf plus 5,2. Volkswirte hatten einen Stand von plus 15,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 16,4 gelegen.

Chinas Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 6,9 Prozent

Mit einem Wirtschaftswachstum von 6,9 Prozent hat China im ersten Quartal den stärksten Anstieg seit dem dritten Quartal 2015 verzeichnet. Ökonomen hatten lediglich eine Zunahme um 6,8 Prozent erwartet und damit den Wert aus dem Vorquartal. Damit liegt das Wachstum auch über dem Jahresziel der von Peking anvisierten 6,5 Prozent.

Klaus Kleinfeld tritt als CEO und Chairman von Arconic zurück

Klaus Kleinfeld ist von seinen Ämtern als CEO und Chairman von Arconic zurückgetreten. Er beugt sich damit dem Druck des aktivistischen Investors Elliott Management Corp. Nachfolger Kleinfelds werde auf Interimsbasis David Hess, teilte Arconic mit.

Alibaba-Tochter Ant Financial erhöht Moneygram-Gebot auf 1,2 Mrd USD

Ant Financial Services Group hat das Gebot für Moneygram auf rund 1,2 Milliarden Dollar erhöht und damit einen Mitbewerber überboten. Die von der Alibaba Group Holding kontrollierte Ant Financial hatte im Januar bereits mit dem Finanzunternehmen eine Übernahmevereinbarung für 880 Millionen Dollar unterschrieben, wurde dann aber von Euronet Worldwide mit einem Gebot von rund 955 Millionen Dollar überrascht.

Delta will bei Überbuchung bis zu 10.000 Dollar für Verzicht auf Flug zahlen

Nach dem Skandal um den Rauswurf eines Passagiers aus einer United Airlines-Maschine will die Konkurrenzgesellschaft Delta Reisenden künftig bis zu 10.000 Dollar (rund 9.400 Euro) zahlen, wenn sie im Falle einer Überbuchung auf ihren Flug verzichten. Wie die Fluglinie der Nachrichtenagentur AFP sagte, empfiehlt sie ihren Mitarbeitern am Flugsteig, Passagieren bis zu 2.000 Dollar zu bieten, wenn sie ihren Sitzplatz freigeben. Bislang konnten in einem solchen Fall 800 Dollar gezahlt werden. Die Vorgesetzten dürfen mit ihrem Angebot sogar bis zu 10.000 Dollar gehen - bisher lag die Grenze bei 1.350 Dollar.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2017 12:08 ET (16:08 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 08 PM EDT 04-17-17