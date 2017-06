FEIERTAGSÜBERBLICK/Pfingstmontag, 5. Mai 2017

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik und Unternehmen aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Dienstleister melden langsameres Wachstum

Die Geschäfte der US-Dienstleister sind im Mai etwas langsamer gewachsen. Der Sammelindex des Institute for Supply Management (ISM) für die Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor der USA sank auf 56,9 Punkte, wie das ISM mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von 57,0 erwartet, nachdem der Index im Vormonat bei 57,5 gelegen hatte.

Markit: US-Dienstleister etwas besser in Fahrt

Die US-Dienstleister sind im Mai besser in Schwung gekommen. Der vom IHS Markit Institut veröffentlichte Einkaufsmanagerindex stieg nach den Daten der zweiten Veröffentlichung auf 53,6 Punkte von 53,1 im Vormonat. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexanstieg auf 54,0 Punkte berichtet worden.

US-Industrie sammelt weniger Aufträge ein

Der Auftragseingang der US-Industrie ist im April um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang in diesem Ausmaß gerechnet. Wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte, ergab sich für den Vormonat ein Anstieg von revidiert 1,0 Prozent, nachdem vorläufig ein Plus von 0,5 Prozent gemeldet worden war.

Deutsche Dienstleister setzen solides Wachstum fort

Die gewerblichen Dienstleister in Deutschland haben im Mai ihr solides Wachstum fortgesetzt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich verharrte bei 55,4 Punkten, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Rückgang auf 55,2 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung des ersten Ausweises erwartet.

Wirtschaft der Eurozone auf stabilem Wachstumskurs

Die Wirtschaft der Eurozone hat im Mai ihre robuste Dynamik beibehalten. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, blieb stabil bei 56,8 Zähler, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Schon beim ersten Ausweis war ein Wert von 56,8 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Britische Dienstleister büßen vor Wahl an Schwung an

Die britischen Dienstleister haben im Mai überraschend deutlich an Schwung verloren. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den wichtigsten Sektor der britischen Wirtschaft fiel auf 53,8 Punkte von 55,8 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut berichtete. Volkswirte hatten einen Indexstand von 54,9 Punkte prognostiziert.

Chinas Dienstleistungssektor im Mai deutlich belebt

Die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor hat im Mai wieder deutlich Fahrt aufgenommen, nachdem sie in den vier Monaten zuvor kontinuierlich an Momentum verloren hatte. Der von den Datenermittlern Caixin Media und Markit errechnete Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor verbesserte sich von 51,5 im April auf nun 52,8.

Weltbank hält an globaler Wachstumsprognose für 2017 fest

Die Weltbank hat ihre globale Konjunkturprognose für 2017 bestätigt. Die Stabilisierung der Rohstoffpreise dürfte großen Schwellenländern wie Brasilien, Russland und Nigeria dabei helfen, die Schwäche der vergangenen zwei Jahre zu überwinden. Die Weltbank rechnet für 2017 mit einem globalen Wachstum von 2,7 Prozent. Damit sie erstmals seit vier Jahren ihre Wachstumsprognose vom Januar im Sommer nicht gesenkt.

Blackstone bietet 1,76 Mrd EUR für finnisches Immobilienunternehmen

Die US-Private-Equity-Gesellschaft Blackstone hat eine Übernahmeofferte für den finnischen Immobilieninvestor Sponda plc ausgesprochen. Das Gebot über 1,76 Milliarden Euro schickt den Kurs von Sponda am Montag um rund 20 Prozent in die Höhe. Die Barofferte von 5,19 Euro je Aktie entspricht einer Prämie von 20,7 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.

Pimco droht mit Torpedierung von Novo-Banco-Verkauf

Die US-Investmentgesellschaft Pimco und andere Investoren von Novo Banco drohen, den Verkauf der angeschlagenen portugiesischen Bank an die Private-Equity-Gesellschaft Lone Star torpedieren zu wollen. Bevor es zu einem geplanten Anleihentausch komme, wollen sie das Institut lieber selbst kaufen.

Nach Londoner Anschlag noch 21 Menschen in Lebensgefahr

Nach dem neuerlichen Anschlag in London ringen mehr als 20 Menschen noch mit dem Tod. Von den 36 Verletzten im Krankenhaus befänden sich 21 in Lebensgefahr, teilten die britischen Gesundheitsbehörden am Sonntag mit. Am Vorabend hatten drei Attentäter mit einem Lieferwagen und Messern mindestens sieben Menschen getötet und dutzende weitere verletzt, darunter zwei Deutsche.

Golfstaaten brechen diplomatische Beziehungen zu Katar ab

Wegen des Vorwurfs der Terrorunterstützung haben mehrere Golfstaaten die diplomatischen Beziehungen zum Nachbarland Katar abgebrochen. Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Ägypten warfen Katar am Montag vor, Terroristen zu unterstützen oder zu beherbergen. Katar bezeichnete die Schritte als "ungerechtfertigt". Es handelt sich um die schwerste diplomatische Krise in der Region seit Jahren.

Börse in Katar im Sinkflug nach Boykott durch Nachbarstaaten

Der Abbruch der diplomatischen Beziehungen mehrerer Golfstaaten zu Katar wegen des Vorwurfs der Terrorunterstützung sorgt an der Börse des Landes für Turbulenzen. Der Leitindex QE General bricht um über 7 Prozent ein. Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Ägypten werfen Katar vor, Terroristen zu unterstützen oder zu beherbergen.

Gabriel kündigt Abzug der Bundeswehr aus Incirlik an

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat den Abzug der Bundeswehrsoldaten vom türkischen Stützpunkt Incirlik angekündigt. Angesichts des Festhaltens der Türkei am Besuchsverbot für deutsche Abgeordnete in Incirlik sagte Gabriel am Montag in Ankara: "Ich bedauere das, aber bitte um Verständnis, dass wir aus innenpolitischen Gründen die Soldaten verlegen müssen."

May: Wahlen in Großbritannien finden wie geplant statt

Die britische Premierminister Theresa May hält auch nach dem Anschlag von London an den für Donnerstag geplanten Parlamentswahlen fest. Der zunächst unterbrochene Wahlkampf werde am Montag wieder aufgenommen, sagte May am Sonntag nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in London.

Corbyn fordert britische Premierministerin zum Rücktritt auf

Nach den jüngsten Anschlägen in Großbritannien hat Oppositionsführer Jeremy Corbyn die britische Premierministerin Theresa May zum Rücktritt aufgefordert. Er unterstütze entsprechende Forderungen, da die langjährige Innenministerin drastische Stellenstreichungen bei der Polizei zu verantworten habe, sagte der Labour-Chef dem Fernsehsender ITV. "Wir hätten die Zahl der Polizisten niemals reduzieren dürfen."

Regierungspartei in Malta erklärt sich zum Gewinner der Parlamentswahlen

Der durch Korruptionsvorwürfe in Bedrängnis geratene Regierungschef Joseph Muscat hat sich zum Sieger der Parlamentswahlen in Malta erklärt. Die am Sonntag veröffentlichten ersten Ergebnisse zeigten "klar, dass die Wähler sich dazu entschlossen haben, den selben Weg weiter zu gehen", sagte Muscat. Den ersten Ergebnissen zufolge hat Muscat einen Vorsprung von 30.000 Stimmen. Die oppositionelle Nationalistische Partei gestand ihre Wahlniederlage ein.

