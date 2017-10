Fiat Chrysler ruft über 700 000 SUV wegen Bremsproblems zurück

AUBURN HILLS (dpa-AFX) - Der italienisch-amerikanische Autokonzern Fiat Chrysler ruft in Nordamerika wegen eines möglichen Bremsdefekts in großem Stil SUV in die Werkstätten. Insgesamt sind 709 837 Fahrzeuge vom Typ Dodge Durango und Jeep Grand Cherokee der Modelljahrgänge 2011 bis 2014 in den USA, Kanada und Mexiko betroffen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Mit 646 394 Fahrzeugen umfasst der Großteil der Rückruf-Aktion den US-Markt.

Verursacht wurde das Problem bei einem früheren Rückruf: 2014 wurden Abdeckungen für Bremsverstärker eingebaut, um Wasser fernzuhalten, das durch Rost oder Frost die Bremskraft beeinträchtigen kann. Nun wurde festgestellt, dass die Installation teilweise nicht richtig durchgeführt wurde, so dass eine erneute Reparatur nötig sein könnte. Fiat Chrysler (Fiat Chrysler (FCA)) wisse von einem Unfall, der möglicherweise mit dem Defekt in Verbindung stehe. Von Verletzungen sei nichts bekannt./hbr/DP/he