Finanzierungsüberschuss des deutschen Staats sinkt 2016

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Kern- und Extrahaushalte des öffentlichen deutschen Gesamthaushalts haben nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) im vergangenen Jahr einen Finanzierungsüberschuss in Abgrenzung der Finanzstatistiken von 25,8 Milliarden Euro erzielt. Das waren 3,4 Milliarden Euro weniger als im Vorjahr. Grund war der Rückgang des Finanzierungsüberschusses des Bundes auf 5,0 (Vorjahr: 20,6) Milliarden Euro.

Nach Angaben der Statistiker stiegen die Ausgaben des Bundes um 6,3 Prozent, die Einnahmen aber nur um 1,6 Prozent. Die Ausgaben für laufende Zuweisungen und Zuschüsse erhöhten sich um 6,5 Prozent, die für den laufenden Sachaufwand um 7,6 Prozent, die Sachinvestitionen um 11,4 Prozent und die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen um 11,1 Prozent.

Bei den übrigen Gebietskörperschaften und bei der Sozialversicherung erhöhten sich die kassenmäßigen Überschüsse gegenüber dem Vorjahr. Die Länder erzielten 2016 einen Überschuss von 9,0 (4,2) Milliarden Euro, die Gemeinden/Gemeindeverbände von 5,4 (3,2) Milliarden und die Sozialversicherung von 6,4 (1,2) Milliarden Euro.

Die Einnahmen der Sozialversicherung stiegen um 4,6 Prozent auf 603,8 Milliarden Euro. Maßgeblich hierfür waren die um 4,5 Prozent höheren Beitragseinnahmen sowie die um 5,5 Prozent höheren Zuweisungen und Zuschüsse. Die Ausgaben der Sozialversicherung stiegen um 3,7 Prozent auf 597,4 Milliarden Euro.

Im Einzelnen wies die gesetzliche Krankenversicherung (einschließlich Gesundheitsfonds) 2016 einen kassenmäßigen Überschuss von 1,4 Milliarden Euro aus und die Bundesagentur für Arbeit (einschließlich Versorgungsfonds) von 5,5 Milliarden Euro. Bei der sozialen Pflegeversicherung (einschließlich Versorgungsfonds) betrug der Überschuss 1,0 Milliarden Euro. Bei der allgemeinen Rentenversicherung übertrafen demgegenüber die Ausgaben die Einnahmen, sodass sie ein Defizit von 2,4 Milliarden Euro erreichte.

Der kassenmäßige Finanzierungssaldo errechnet sich aus der Differenz der Einnahmen und der Ausgaben der Kern- und Extrahaushalte des Öffentlichen Gesamthaushalts. Die öffentlichen Einnahmen erhöhten sich 2016 um 3,8 Prozent auf 1.351,9 Milliarden Euro. Maßgeblich hierfür war der Zuwachs bei den Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben um 4,8 Prozent. Die öffentlichen Ausgaben stiegen um 4,2 Prozent auf 1.326,1 Milliarden Euro.

Im Unterschied zum hier nachgewiesenen kassenmäßigen Finanzierungsüberschuss des Öffentlichen Gesamthaushalts - in Abgrenzung der Finanzstatistiken - von 25,8 Milliarden Euro wurde in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für das Jahr 2016 ein Finanzierungsüberschuss des Staates von 23,7 Milliarden Euro berechnet. Ursächlich für diese Abweichungen sind methodische Unterschiede zwischen beiden Statistiken.

