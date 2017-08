Finanzministerium will Luftverkehrsteuer nicht abschaffen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) ist mit ihrer Forderung nach einer Abschaffung der Luftverkehrsteuer auf Widerspruch bei anderen Ressorts der Bundesregierung gestoßen. So will das federführende Bundesfinanzministerium anders als die Wirtschaftsministerin weiterhin keine Abschaffung der Steuer.

Finanzministeriums-Sprecherin Nadine Kalwey betonte bei einer Pressekonferenz, "dass es zurzeit keine Pläne gibt, die Luftverkehrsteuer abzuschaffen". Aber auch das von Barbara Hendricks (SPD) geführte Bundesumweltministerium schloss sich den Forderungen der Wirtschaftsministerin ausdrücklich nicht an. "Aus Umweltsicht sehen wir da keinen Anlass, irgend etwas zu ändern", sagte Sprecher Nikolai Fichtner.

Zypries, die zugleich Luft- und Raumfahrtkoordinatorin der Bundesregierung ist, hatte dem Handelsblatt vor dem Hintergrund der Insolvenz von Air Berlin gesagt, die Steuer "benachteiligt einseitig deutsche Luftverkehrsunternehmen. Ihre Abschaffung würde die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den europäischen Nachbarn und die Unternehmen insgesamt stärken." Davon würden nach der Überzeugung der SPD-Politikerin Fluglinien, Flughäfen und Passagiere profitieren.

