Fitch bestätigt Daimler mit A-; Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Fitch gesteht der Daimler AG weiterhin eine solide Bonität zu. Sie bestätigte das Langfristrating mit A-. Der Ausblick ist stabil.

Fitch verweist zur Begründung auf das große und diversifizierte Geschäftsmodell der Daimler AG. Der Konzern sei führend im Premiumautosegment und im Lkw-Geschäft sowie bei Bussen und Vans. Gleichwohl habe Daimler im Lkw-Geschäft mit Gegenwind zu kämpfen, insbesondere in den USA. Ein Risiko für Daimler sieht Fitch zudem in einem beschleunigten Rückgang der Nachfrage nach Dieselfahrzeugen.

May 26, 2017 09:51 ET (13:51 GMT)

