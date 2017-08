Fitch bestätigt E.ON mit BBB+; Ausblick stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Fitch Ratings sieht den Energiekonzern E.ON gestärkt aus der Abspaltung von Uniper hervorgehen. Die Agentur hat die Bonitätseinstufung von Eon bei BBB+ bestätigt. Der Ausblick ist stabil. Nach der Erstattung der Atomsteuer habe Eon zudem eine höhere Flexibilität bei der Finanzierung, so Fitch.

August 25, 2017 09:34 ET (13:34 GMT)

