Wem das iPhone X zu teuer ist: Hier kommt eine randlose Alternative aus China

Ein schwankender Aktienkurs, aufgeplatzte Geräte der 8er Reihe und angeblich illegale Steuerdeals mit Irland. Apple hat derzeit mit zahlreichen Negativschlagzeilen zu kämpfen. Konkurrenten nutzen die Situation aus und bringen reihenweise Smartphones auf den Markt. Weit vorne mit dabei sind die chinesischen Elektronik-Hersteller von Xiaomi mit ihrem neuesten Smartphone Mi Mix 2.

Pionier der rahmenlosen Smartphones

Ihr erstes Smartphone der Reihe Mi Mix präsentierten die chinesischen Unternehmer im November vergangenen Jahres und sorgten unter den Smartphone-Herstellern damit mächtig für Furore. Das vorgestellte Mi Mix hatte etwas, woran große Smartphone-Giganten schon seit Jahren arbeiten: Ein nahezu randloses Display. Damit brachte Xiaomi das erste fast randlose Smartphone auf den Markt - nicht Apple oder Samsung. Außerdem fällt das Gerät auch durch innovative Techniken und seine besondere Platzierung der Frontkamera auf, die sich auf der unteren und nicht wie gewohnt auf der oberen Seite befindet.

Display über 90 Prozent der Vorderseite

Nun haben die Chinesen im September - kurz vor der Apple-Keynote - ein weiteres Modell vorgestellt, das kleiner, aber leistungsstärker als das Mi Mix sein soll. Mit 6 Zoll ist das Display 0,4 Zoll kleiner als bei seinem Vorgänger. Die Außenränder sind, mit Ausnahme der unteren Seite, etwas größer ausgefallen. Nichtsdestotrotz soll das Display 91,3 Prozent der Vorderseite einnehmen. Der Bildschirm des iPhone 7 Plus macht im Vergleich dazu gerade einmal 70 Prozent der Vorderseite aus. Der untere Rand wurde nach Angaben der Hersteller um zwölf Prozent verringert und beinhaltet erneut die Selfie-Kamera, die eine Auflösung von fünf Megapixel aufweist. Ausgestattet ist das Gerät mit 6 GB Arbeitsspeicher, 64, 128 oder 256 GB Datenspeicher und mit einem Android 7.0-Betriebssystem.

Attraktive Startpreise

Xiaomis Smartphones sind derzeit offiziell nur in China erhältlich. Dort ruft das Unternehmen für das Mi Mix 2 mit einem 64 GB Speicher Preise in Höhe von umgerechnet 420 Euro auf. Für 128 GB müssen Kunden 460 Euro und für 256 GB rund 510 Euro hinblättern. Ein spezielles Modell, das aus einem Keramikgehäuse angefertigt ist, wird ebenfalls herausgebracht und kostet umgerechnet 600 Euro. Ein Verkauf in den westeuropäischen Ländern ist noch nicht angekündigt. Xiaomi plant derzeit lediglich eine Vermarktung seiner Produkte in Osteuropa.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: VCG/VCG via Getty Images, Xiaomi 2017