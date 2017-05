Der operative Verlust (Ebitda) verdreifachte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 3,0 Millionen Euro, wie die im TecDAX notierte Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Während die Gesamterlöse wegen des Verkaufs eines Medikamenten-Kandidaten um ein Drittel auf 2,6 Millionen Euro zurückgingen, stiegen die Forschungsausgaben um gut die Hälfte auf 3,6 Millionen Euro.

Unter dem Strich stand dadurch ein Verlust von fast 3,7 Millionen Euro nach einem Minus von knapp 1,4 Millionen Euro im Vorjahr. An seinen Zielen für das laufende Jahr hält das Management allerdings fest. An der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an. Die Aktie verlor am frühen Handel 1,13 Prozent an Wert.

Der für das operative Geschäft zuständige Vorstand Dave Lemus verlässt das Management und soll künftig Aufsichtsrat und Vorstand beraten, wie MediGene weiter mitteilte. Das Unternehmen hat sich auf T-Zell-gerichtete Immuntherapien zur Krebsbehandlung spezialisiert. Dabei werden T-Zellen, eine der Hauptwaffen im Immunsystem, so ausgerüstet, dass sie gezielt den Tumor angreifen. Erst vor kurzem hatte sich Medigene knapp 21 Millionen Euro frisches Kapital besorgt. Den Erlös will Medigene in die Forschung und Entwicklung stecken.

Für das laufende Jahr plant Medigene weiterhin mit einem Umsatz von 8 bis 10 Millionen Euro und einem Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in Höhe von 16 bis 18 Millionen Euro. Diese Prognose enthalte keine künftigen Meilensteinzahlungen aus der bestehenden strategischen Partnerschaft mit US-Biotechfirma Bluebird sowie keine Umsätze aus möglichen neuen Transaktionen./mne/stw/stb

PLANEGG (dpa-AFX)

Bildquellen: Medigene