Frankreich: Hollande votiert bei Präsidentschaftswahl

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident François Hollande hat seine Stimme zur Wahl seines Nachfolgers abgegeben. Hollande stimmte am Sonntagmorgen in seinem Wahlkreis im zentralfranzösischen Tulle ab. Er selbst hatte wegen schlechter Umfragewerte auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

Für seine Sozialistische Partei tritt Benoît Hamon an, dem aber keine Chancen auf den Einzug in die entscheidende Stichwahl am 7. Mai eingeräumt werden. Die letzten Wahllokale schließen am Abend um 20.00 Uhr; frühestens dann wird auch mit ersten Hochrechnungen gerechnet./hrz/DP/fbr