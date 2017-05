FRANKREICH-TICKER: Orban gratuliert Macron zum Wahlsieg

BUDAPEST (dpa-AFX) - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat Emmanuel Macron zu seinem Sieg bei der französischen Präsidentenwahl gratuliert. "Ich vertraue darauf, dass wir bald dazu Gelegenheit haben werden, (...) unsere Vorstellungen über die Zukunft Europas zu diskutieren", schrieb der rechts-konservative Politiker in einem Brief an Macron, wie das Ministerpräsidenenamt am Montag in Budapest mitteilte. Orban hat sich in den letzten Jahren als scharfer Kritiker der EU profiliert und mit ihren Institutionen zahlreiche Konflikte ausgetragen./gm/DP/fbr