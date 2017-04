Frankreich will "Beweise" für syrischen Giftgasangriff vorlegen

PARIS (AFP)--Frankreich will "Beweise" für den vermuteten syrischen Giftgasangriff auf den Ort Chan Scheichun vorlegen. Außenminister Jean-Marc Ayrault sagte am Mittwoch in Paris, in einigen Tagen werde die Regierung Informationen dazu veröffentlichen. "Sie zeigen, dass das Regime absichtlich Chemiewaffen eingesetzt hat", betonte Ayrault. Der syrische Machthaber Baschar al-Assad streitet dies ab.

Der Westen wirft der syrischen Luftwaffe vor, am 4. April einen Giftgasangriff auf die Kleinstadt Chan Scheichun im Nordwesten des Landes geflogen zu haben. Dabei waren nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte 87 Menschen getötet worden, unter ihnen 31 Kinder.

Assad nannte die Vorwürfe vergangene Woche in einem AFP-Interview zu "hundert Prozent konstruiert". Er warf dem Westen seinerseits vor, die angebliche Attacke als "Vorwand" für den US-Luftangriff auf die syrische Armee genutzt zu haben.

