Frankreichs Außenminister - Assads Äußerung zu Chemieangriff ist Lüge

Peking (Reuters) - Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault wirft Syriens Präsident vor, im Zusammenhang mit dem kürzlich verübten Chemiewaffenangriff in dem Bürgerkriegsland zu lügen.

Mit "tiefer Traurigkeit" habe er die Äußerungen Assads zur Kenntniss genommen, sagte der französische Chefdiplomat am Freitag bei einem Besuch in Peking. "Was ich gehört habe, sind zu 100 Prozent Lügen und Propaganda. Das ist zu 100 Prozent grausam und zynisch." Assad hatte der Nachrichtenagentur AFP gesagt, der angebliche Giftgasangriff auf Chan Scheichun sei "ein 100-prozentiges Lügenmärchen". Syrien habe alle seine Chemiewaffen abgegeben. Er sei bereit, eine unparteiische Untersuchung des Falls zu erlauben.

Bei dem Angriff waren Dutzende Menschen getötet worden. Als Reaktion beschossen die USA einen Luftwaffenstützpunkt des syrischen Militärs. Dessen Verbündeter Russland hat erklärt, das Giftgas sei freigesetzt worden, als Chemiewaffenbestände von Rebellen getroffen worden seien. Die Aufständischen haben dies zurückgewiesen. Nach Angaben einer britischen Delegation der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) haben Wissenschaftler bei Proben aus Chan Scheichun Spuren des Nervengifts Sarin gefunden.