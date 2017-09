Frankreichs Regierung legt Haushaltsentwurf vor

PARIS (dpa-AFX) - Es ist ein wichtiger Test für die neue französische Regierung und Präsident Emmanuel Macron: Paris stellt am Mittwoch seinen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vor. Der Gesetzentwurf wird am Vormittag im Kabinett beraten. Für die Regierung geht es darum, Macrons Wahlversprechen umzusetzen und zugleich an anderer Stelle Milliarden einzusparen, um die europäische Obergrenze für die Neuverschuldung einzuhalten.

Die Regierung hat für 2018 etwa eine deutliche Erhöhung des Verteidigungsetats versprochen. Zudem will sie Bürger bei der Wohnungssteuer entlasten - und auch die geplante Reform der Vermögenssteuer wird die Einnahmen deutlich verringern.

Gleichzeitig hat es der im Mai ins Amt gewählte Macron zur klaren Linie gemacht, die europäische Defizitgrenze von drei Prozent der Wirtschaftskraft von diesem Jahr an einzuhalten. Frankreich hatte jahrelang die Drei-Prozent-Grenze überschritten und von seinen EU-Partnern schon zweimal mehr Zeit zum Sparen bekommen.

Macron will mit seiner Budget-Linie Vertrauen in Brüssel und Berlin zurückgewinnen, auch um Unterstützung für seine am Dienstag vorgestellten Vorschläge für eine weitgehende Reform der EU zu bekommen./sku/DP/tos