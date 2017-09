Frankreichs Wirtschaft hält Wachstumstempo im 2. Quartal

Paris (Reuters) - Die französische Wirtschaft hat im zweiten Quartal ihr Wachstumstempo gehalten.

Das Bruttoinlandsprodukt stieg von April bis Juni bereits das dritte Quartal in Folge um 0,5 Prozent, bestätigte das Statistikamt Insee am Freitag eine frühere Schätzung. Angeschoben wurde die Wirtschaft von steigenden Konsumausgaben der Verbraucher. Auch die Gewinnmargen der Unternehmen erhöhten sich.

In der nach Deutschland zweitgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone läuft es nach längerer Flaute konjunkturell wieder besser. Die Industriestaaten-Organisation OECD hob in dieser Woche ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr von 1,3 auf 1,7 Prozent an.