Französische Regierung begrüßt Bahnehe von Alstom und Siemens

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Regierung begrüßt die europäische Zug-Allianz von Siemens und Alstom. Es handele sich um "eine historische Annäherung" zwischen einem deutschen und einem französischen Industrieunternehmen, teilte Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Dienstagabend in Paris mit. Er hob hervor, das der Sitz des Verbundes in Frankreich liege und dass Standorte und Stellen im Land erhalten blieben./cb/DP/he