Französische Sozialisten machen massiv Wahlkampf für Macron

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Sozialisten wollen nach ihrer Niederlage bei der Präsidentschaftswahl mit aller Macht den linksliberalen Kandidaten Emmanuel Macron unterstützen. Parteichef Jean-Christophe Cambadélis rief die Anhänger seiner Partei am Montag dazu auf, ihre Anstrengungen in den letzten zwei Wochen des Wahlkampfs vor dem Duell zwischen Macron und der Rechtspopulistin Marine Le Pen noch einmal zu verdoppeln. Es gelte, die Werte der Republik zu verteidigen und die rechtsextreme Front National zu verhindern. "Wir wollen, dass die Republik triumphiert", sagte Cambadélis in seinem "feierlichen Appell".

Die Partei des scheidenden Präsidenten François Hollande will einen Wahlaufruf mit vier Millionen Exemplaren zugunsten von Macron veröffentlichen und verteilen. Zudem würden hunderttausende Plakate im ganzen Land zur Unterstützung geklebt und hunderte Veranstaltungen organisiert. Der Präsidentschaftskandidat der Sozialisten Benoît Hamon war abgeschlagen auf Platz fünf gelandet. Auch er hatte sofort zur Wahl von Macron aufgerufen. Der Mitte-Links-Kandidat hatte die erste Runde gewonnen und gilt als klarer Favorit für die Stichwahl am 7. Mai./hot/DP/tos