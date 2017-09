Französische Wirtschaft bleibt in bester Stimmung

Paris (Reuters) - Die Stimmung der französischen Manager bleibt bestens. Das Barometer verharrte im September bei 109 Zählern, wie das Statistikamt Insee am Dienstag zu seiner Umfrage unter Führungskräften mitteilte.

Einen höheren Wert gab es zuletzt im April 2011. Besonders die Einzelhändler sind optimistisch: Deren Stimmung ist so gut wie seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr. Auch in der Industrie, in der Baubranche und bei den Großhändlern liegt der Indikator jeweils deutlich über seinem langjährigen Durchschnitt.

Die französische Wirtschaft, die lange Zeit lahmte, ist zuletzt drei Quartale in Folge um robuste 0,5 Prozent gewachsen. Der seit Mai regierende Staatspräsident Emmanuel Macron will mit Reformen den Aufschwung verstetigen und die Arbeitslosigkeit drücken. Die französische Notenbank hob erst in dieser Woche ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr auf 1,7 Prozent an.