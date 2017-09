Fraport: Passagierzahlen wachsen zehnten Monat in Folge

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport hat im August am Rhein-Main-Drehkreuz rund 6,3 Millionen Passagiere abgefertigt. Das waren 5 Prozent mehr als im August des Vorjahres und der zehnte monatliche Anstieg in Folge, wie die Fraport AG mitteilte. In den ersten acht Monaten des Jahres lag der Zuwachs bei 4,5 Prozent auf 42,6 Millionen Passagiere. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 0,8 Prozent auf 42.934 Starts und Landungen.

Das Cargo-Aufkommen stieg im August in Frankfurt um 5,4 Prozent auf 181.102 Tonnen und seit Jahresbeginn um 4,8 Prozent auf 1,47 Millionen Tonnen.

Auch die internationalen Flughäfen, an denen das Unternehmen beteiligt ist, entwickelten sich weiterhin "sehr positiv". An den internationalen Flughäfen verzeichnete der Betreiber in der Türkei am Airport Antalya im August einen rasanten Zuwachs von 56 Prozent auf 4,3 Millionen Fluggäste. Ebenfalls positiv entwickelten sich die Flughäfen in St. Petersburg in Russland mit einem Wachstum von 21,2 Prozent auf rund 1,9 Millionen Fluggäste und der chinesische Flughafen Xi'an mit einem Plus von 10,1 Prozent auf rund 3,8 Millionen Passagiere.

