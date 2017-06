Fraport setzt guten Geschäftsverlauf im Mai fort

Von Stefanie Haxel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport ist mit dem bisherigen Geschäftsverlauf zufrieden. "Wir sind hier sowohl in der Passage als auch in der Cargo sehr, sehr gut unterwegs dieses Jahr", sagte Fraport-Chef Stefan Schulte am Dienstagabend in Frankfurt zu Journalisten. Dies habe sich auch im Mai fortgesetzt.

Am Heimatflughafen Frankfurt lag das Passagierwachstum in den ersten vier Monaten des Jahres bei 3,9 Prozent, das Fracht-Aufkommen legte bis Ende April um 4,8 Prozent zu. "Sie können davon ausgehen, dass der Mai diese Zahlen voll unterstützt hat", sagte Schulte.

Dies gelte auch für das internationale Geschäft. "Egal welche Beteiligung wir nehmen, mit ganz wenigen Ausnahmen wachsen wir eigentlich im Moment überall so zwischen 10 und 20 Prozent kumuliert per Ende April, und auch der Mai ist gut gelaufen", sagte der Vorstandsvorsitzende. Die Verkehrszahlen für den vergangenen Monat wird Fraport am 13. Juni vorlegen.

"Sehr konstruktive" Gespräche mit Lufthansa Zum Konflikt mit der Deutschen Lufthansa um Entgeltrabatte für Ryanair sagte Schulte, die Gespräche zwischen beiden Konzernen liefen "in die richtige Richtung" und seien "sehr konstruktiv". Fraport hatte der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair, deren Maschinen seit März am Rhein-Main-Drehkreuz starten und landen, als neuem Kunden erheblich günstigere Tarife gewährt. Das war der Lufthansa als größter Kundin von Fraport sauer aufgestoßen.

Angesichts der stark wachsenden Nachfrage nach günstigen Flügen, die europaweit inzwischen auf über 40 Prozent Marktanteil kämen, habe Fraport das Billig-Segment auch nach Frankfurt holen müssen, bekräftigte Schulte frühere Aussagen. Neben Ryanair wollen auch Wizzair und Sundair von Frankfurt starten.

"Wir brauchen Low Cost" - Abwanderung gestoppt "Ja, wir brauchen Low Cost, aber es ist eben nur ein Segment und wir wissen schon sehr wohl, was unser Hauptgeschäft ist", sagte Schulte. Frankfurt werde ein Drehkreuz für Interkontinentalflüge im Premiumgeschäft bleiben, inklusive all der damit verbundenen Transferfunktionen. Allerdings würden auch immer mehr Low-Cost-Passagiere umsteigen, dies sei nicht immer scharf zu trennen.

Wichtig sei, dass die Abwanderung von Kunden zu anderen Flughäfen im Frankfurter Einzugsbereich gestoppt worden sei. In den vergangenen beiden Jahren seien bis zu 1 Million Passagiere wegen günstigerer Angebote zu Flughäfen wie Köln, Stuttgart oder Karlsruhe abgewandert.

"Das sind Marktumbrüche und in Marktumbrüchen muss jeder ein bisschen seine Strategie finden", kam Schulte auf den Konflikt mit der Lufthansa zurück. "Aber im Großen und Ganzen wissen wir beide sehr wohl, wo der große Kern des gemeinsamen Geschäfts ist."

Wann genau mit einem Ergebnis der Gespräche gerechnet werden kann, darauf wollte Schulte sich nicht festlegen. Er stellte aber bis zum Herbst "konkretere" Aussagen in Aussicht.

