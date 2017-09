Frau wird Finanzvorstand bei Halbleiterhersteller X-Fab

ERFURT (dpa-AFX) - In den Vorstand des börsennotierten Erfurter Halbleiterherstellers X-Fab zieht eine Frau ein. Alba Morganti werde ab 1. November Finanzvorstand, teilte das Unternehmen in Erfurt mit. Sie folge auf Chris Förster, der das Unternehmen zum Jahresende verlassen wolle. Morganti habe ihre berufliche Entwicklung bei einer Bank begonnen und sei seit 2001 in verschiedenen Unternehmen für die Finanzen zuständig gewesen.

Die X-Fab-Gruppe, die seit April 2017 an der Euronext (Euronext NV) in Paris notiert ist, beschäftigt etwa 3800 Mitarbeiter, darunter 770 in Erfurt und 450 in Dresden. Sie ist ein Dienstleister, der Schaltkreise im Auftrag von einigen hundert Kunden produziert. Die Schaltkreise werden beispielsweise in Autos, Industrieanlagen oder medizinischen Geräten eingesetzt./ro/DP/zb