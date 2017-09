Fresenius Medical Care verkauft US-Labordienstleister

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care) trennt sich von dem US-Labordienstleister Shiel Medical Laboratory. Der Verkauf an Quest Diagnostics soll im vierten Quartal abgeschlossen werden, wie FMC am Donnerstag mitteilte. Die Tochter des Medizinkonzerns Fresenius (Fresenius SECo) erwartet aus dem Geschäft für das laufende Geschäftsjahr einen kleinen Buchgewinn. Shiel bietet im Großraum New York und New Jersey Labordienstleistungen an, die nicht die Dialyse betreffen. Dialyse-bezogene Labordienstleistungen bietet FMC mit der Tochter Spectra Labs weiterhin an./she/zb