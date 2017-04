Fresenius-Tochter Kabi verhandelt über Kauf von Akorn.

FRANKFURT (Dow Jones)--Fresenius Kabi verhandelt mit Akorn Inc über einen möglichen Kauf des US-Spezialgenerikaherstellers. Die Fresenius SE bestätigte am späten Freitagabend einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die Akorn-Aktie ist an der Nasdaq notiert, wo sie am Freitag in Reaktion auf den Bloomberg-Bericht um 18 Prozent 29,77 Dollar zulegte. Die Marktkapitalisierung des US-Unternehmens beträgt rund 3 Milliarden Dollar. Die Fresenius-Aktie, die im Xetra-Handel um 0,3 Prozent gestiegen war, zeigte sich am Abend im nachbörslichen Handel kaum verändert.

Der Abschluss einer bindenden Zusammenschlussvereinbarung sei unter anderem von der Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Fresenius Management SE sowie des Board of Directors von Akorn abhängig, hieß es in der Fresenius-Mitteilung weiter. Es könne keine Gewähr dafür gegeben werden, dass und gegebenenfalls zu welchen Konditionen die Transaktion zustande komme.

April 07, 2017

