Linde-Aktie im Plus: Mindestannahmequote für Praxair-Übernahmeangebot gesunken

Die Gasekonzerne Linde und Praxair wollen fusionieren und nun müssen nur noch 60 Prozent der Linde-Aktionäre ihre Aktien in die der neuen Linde plc umtauschen. Vorher lag die angestrebte Hürde bei 75 Prozent. Wie Linde am Montag weiter mitteilte, muss nun die herabgesenkte Mindestannahmequote bis zum 7. November 2017 um Mitternacht erreicht werden. Wegen der Änderung der Angebotsunterlage verlängert sich die Annahmefrist für das Tauschangebot damit um zwei Wochen.

Durch die Absenkung würde auch solche Aktionäre in das Tauschangebot einbezogen, denen es zu einem früheren Zeitpunkt nicht möglich gewesen sei, ihre Aktien anzudienen, erklärte Linde weiter und verwies auf die Indexfonds. Jene würden ihre Aktien nicht einreichen, bevor der jeweils abgebildete Index auf die im Zuge eines Übernahmeangebots angedienten Aktien umgestellt wurde.

Der Zusammenschluss kann aber scheitern, wenn die Annahmequote am Ende der zweiwöchigen weiteren Annahmefrist im Sinne des nicht die Schwelle von 74 Prozent erreicht und folglich ein nachteiliger Steuertatbestand eintritt, so Linde.

Bis vergangenen Freitag um 14 Uhr wurde das Umtauschangebot für 50,81 Prozent der alten Linde-Aktien angenommen. Auf Seiten von Praxair ist die Fusion dagegen schon gelaufen. Dort stimmte vor einem Monat auf einer Hauptversammlung eine Mehrheit der Aktionäre zu.

Aktien von Linde haben am Montag nach der Anpassung der Angebotsbedingungen für die Praxair-Fusion zugelegt. Zuvor kaum verändert, kletterten sie am späten Vormittag um gut 1 Prozent auf 180,65 Euro, womit sie zur Spitzengruppe im DAX gehörten. Bei 182,80 Euro hatten sie zwischenzeitlich sogar ihren höchsten Stand seit Mai 2015 erreicht. Im weiteren Verlauf kommen die Titel jedoch vom Tageshoch zurück und notieren nur noch moderat im Plus. Ein Händler führte die positive Reaktion darauf zurück, dass die neuen Bedingungen einen Erfolg der Offerte wahrscheinlicher machten.

FRANKFURT (Dow Jones) / dpa-AFX Broker

Bildquellen: Linde, The Linde Group