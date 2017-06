Fuchs (CDU) fordert Kurswechsel der Union in Wirtschaftspolitik

BERLIN (Dow Jones)--Zuviel Geld für Soziales ist von der Großen Koalition verteilt worden, sagt CDU-Fraktionsvize Michael Fuchs und ruft die Union zu einem Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik auf. Wie das Nachrichtenmagazin "Focus" berichtet, fordert der führende Kopf des CDU/CSU-Wirtschaftsflügels von der Union eine "mittelfristige wirtschaftspolitische Strategie".

Die Partei müsse sich unter anderem wieder "auf die Kernelemente von Ordnungspolitik und Sozialer Marktwirtschaft" fokussieren. "Wir haben gerade in der Großen Koalition zu viel Geld für Soziales verteilt", sagte Fuchs gegenüber dem Focus. "Gleichzeitig haben wir zu wenig für die Unternehmen getan. Und wir haben uns viel zu wenig um Herausforderungen wie die Digitalisierung gekümmert, die zentral für unser künftiges Wachstum sind".

Unter anderem schlägt Fuchs die Einführung eines Digitalministeriums vor. In der Energiepolitik soll die Förderung Erneuerbarer Energien spätestens 2025 auslaufen und an der Kohle als Energieträger festgehalten werden, damit die Energiekosten nicht weiter explodieren. "Steigen die Energiekosten weiter, droht die massive Verlagerung von Jobs ins Ausland", warnte Fuchs im Focus.

June 03, 2017 06:20 ET (10:20 GMT)

