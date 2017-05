G7-Kreise - USA bekennen sich zu Kampf gegen Protektionismus

Taormina (Reuters) - Die USA wollen sich auf dem G7-Gipfel einem Insider zufolge zum gemeinsamen Kampf gegen den Protektionismus bekennen.

Präsident Donald Trump habe eingewilligt, eine entsprechende Passage in das Kommunique aufzunehmen, verlautete am Samstag aus G7-Kreisen. Trump hatte wiederholt angekündigt, die US-Wirtschaft mit protektionistischen Handelsmaßnahmen zu schützen. Er hat unter anderem Deutschland, Japan und China wegen deren Überschüssen in der Handelsbilanz mit den USA angegriffen. Das Thema Handel gehört beim G7-Treffen im sizilianischen Taormina zu den wichtigsten Streitthemen.