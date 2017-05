Gabriel: Bei Genfer Syrien-Verhandlungen muss es dringend vorangehen

BERLIN (AFP)--Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat vor der neuen Runde der Genfer Friedensverhandlungen für Syrien Fortschritte bei der Suche nach einer politischen Lösung gefordert. Bei den Verhandlungen müsse es "dringend vorangehen", erklärte Gabriel in der Nacht zum Dienstag. Allen Beteiligten müsse es darum gehen, "auf eine tragfähige und effektive Waffenruhe für ganz Syrien hinzuwirken", fügte der deutsche Außenminister hinzu.

Die Verhandlungsparteien müssten sich dafür einsetzen, dass parallel zu der Waffenruhe "ein echter und ernsthafter politischer Prozess" unter Führung der UNO in Gang komme, erklärte Gabriel. Nur wenn eine "tragfähige politische Lösung für eine Übergangsregierung" gefunden werde, könne "der schreckliche Konflikt ein Ende finden".

Die am Dienstag beginnenden neuen Genfer Verhandlungen finden unter der Leitung des UN-Sonderbeauftragten Staffan de Mistura statt. Sie sind auf vier Tage angesetzt.

Parallel zu den bereits seit 2014 laufenden Genfer Gesprächen finden auf Initiative Russlands, des Irans und der Türkei auch in der kasachischen Hauptstadt Astana Verhandlungen zwischen Vertretern der syrischen Regierung und der Rebellen statt. Während sich die Genfer Gespräche stärker um die politische Zukunft Syriens drehen, zielen die Verhandlungen in Astana vor allem darauf, dass der Waffenstillstand Bestand hat.

In dem seit mehr als sechs Jahren andauernden Bürgerkrieg in Syrien wurden bereits mehr als 320.000 Menschen getötet und Millionen Menschen in die Flucht getrieben.

