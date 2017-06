Gabriel empfängt Außenminister von Katar in Wolfenbüttel

Berlin (Reuters) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel kommt am Freitag mit seinem katarischen Kollegen Mohammed al-Thani zusammen.

Im Mittelpunkt des Treffens in Wolfenbüttel würden aktuelle regionale und internationale Fragen stehen, kündigte das Auswärtige Amt am Donnerstag an. Am Mittwoch hatte Gabriel bereits des saudischen Außenminister Adel al-Dschubeir in Berlin empfangen. Saudi-Arabien und eine Reihe anderer Länder hatten am Montag die diplomatischen Beziehungen zu Katar gekappt. Sie werfen dem Emirat Terrorunterstützung vor und lehnen dessen Beziehungen zu ihrem eigenen Erzfeind Iran ab. Katar weist den Vorwurf der Terrorunterstützung zurück. Die Bundesregierung zeigte sich sehr besorgt über die Eskalation in der ohnehin krisengeplagten Region.