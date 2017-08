Gabriel fliegt kurzfristig zu US-Außenminister Tillerson

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) fliegt am Montag zu einem kurzfristigen Treffen zu seinem US-Amtskollegen Rex Tillerson nach Washington. Das gab ein Sprecher des Auswärtigen Amtes bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. "Thema des Treffens werden vor allem die brennenden Themen und Krisen der internationalen Politik sein", sagte er und nannte Nordkorea, Afghanistan, die Lage in Katar, das Atomabkommen mit Iran und die Sanktionen gegen Russland.

Bei dem Treffen mit Tillerson solle es "nicht um konkrete Entscheidungen in einem bestimmten Einzelfall" gehen, "sondern um einen Informations- und Meinungsaustausch in einer möglichst offenen Atmosphäre", betonte der Sprecher. Gabriel wird nach seinen Angaben auch den früheren US-Außenminister Henry Kissinger treffen. Die Rückkehr des Bundesaußenministers nach Europa sei für Mittwoch geplant. Dann werde Gabriel in Paris an einer Sitzung des französischen Kabinetts teilnehmen.

